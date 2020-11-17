Коронавирус забрал жизни пятерых людей из шести, находящихся на лечении в одной палате

Об этом рассказал житель Львова Вячеслав Семененко на своей странице в Facebook. В терапевтическом отделении львовской больницы скорой помощи мужчина провел две недели. Из всех пациентов в палате выжил только он один.

Его лечение в больнице скорой помощи длилось на протяжении 11 дней, а стоимость составляла 1100-1300 гривен в день.

У мужчины три недели назад повысилась температура, которую не получалось сбивать, начало "ломить" тело, затем появился сильный кашель, КТ показало поражение легких на 30%. Затем львовянина положили в больницу, но не в инфекционное, а терапевтическое отделение.

Семененко подчеркивает, что не стал расспрашивать, почему вместе лечатся в отделении и те, у кого коронавирус, и те, у кого его нет. Для него главным было вылечиться.

"Первый человек при мне умер на следующий день, как я приехал. Взрослый мужчина – я с ним даже не успел познакомиться, он постоянно был на кислороде, без сознания. Второй умер на следующий день – видишь, как глаза становятся стеклянными, и человек – все, человека больше нет. Их даже не успевали отвезти в реанимацию. Медперсонал работает на пределе возможностей, это надо видеть. 24 часа на ногах. Они делают все, что могут, но там ты понимаешь, что помочь всем не удастся – медиков, к сожалению, мало", - описал происходящее в палате львовянин.

Также мужчина отметил, что врачей очень мало, чтобы всем оказывать помощь по первому требованию. Так как и отделение было большим, и загруженность его очень высокой, и тут постоянно были слышны крики и стоны.

“Много раз видел, как кому-то становится плохо, но на помощь медсестры не приходят: не потому что не хотят, а потому что просто не успевают – отделение огромное, они в это время в другом крыле у другого тяжелобольного. Доходило до того, что часа два-три в палату вообще никто не заходил. Это все очень страшно", - написал львовянин.

Он также отметил, что в отделении не всегда хватало элементарных вещей, медикам приходилось что-то придумывать самим, чтобы выйти из ситуации.

"Приходилось делать самодельные двойники из катетера для капельниц: ножом подрезали, чтобы шланги заходили нормально и можно было подсоединить двух человек", - приводит пример львовянин.

Из разговоров врачей было понятно, что главная проблема сложных состояний у пациентов из-за того, что они долго пытались лечиться сами – до последнего тянули.

У Вячеслава компьютерная томография показывала до 30% поражения легких, а у большинства, кто приезжал в больницу уже 70% поражения. Доводили все до очень серьезного состояния и просто не выживали – было поздно.

Мужчина рассказал, что кроме медиков, ему выздороветь помогали родные. Именно без них эмоционально было бы очень сложно пережить коронапвирус.

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