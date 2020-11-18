Карантина в Украине не будет по той простой причине, что его игнорируют люди, чья жизнь от него зависит
Политтехнолог Сергей Гайдай в интервью "Politeka Online" рассказал о том, что будет с карантином в Украине и чего стоит опасаться президенту Владимиру Зеленскому (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
"Я понимаю, что никакого карантина не будет. Его проигнорируют большинство людей, чья жизнь от этого карантина зависит. И в основном это, безусловно, выходной сервис, предпринимательская среда, которая обеспечивает магазины, рестораны, сервис, для которых суббота и воскресенья важны", - подчеркнул украинский политтехнолог.
Сергей Гайдай упомянул Львов, где многие люди зарабатывают на жизнь благодаря тому, что там в субботу и воскресенье есть много туристов и, в том числе, киевлян. Он также отреагировал на бунт мэров нескольких городов, которые восстали против соблюдения карантина выходного дня.
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"Для меня эта история про то, что наше правительство вводит карантин, а на региональном уровне это введение игнорируют, причем игнорируют лидеры местного самоуправления, - очень четкое следствие тех выборов, которые состоялись у нас в органы местного самоуправления 25 октября", - уточнил политический эксперт.
По словам политтехнолога, согласно результатам нескольких социологических опросов, если бы выборы состоялись в эти выходные, то на них бы победителем был президент и его фракция "Слуга народа".
Но политтехнолог предупредил главу государства, что нельзя расслабляться, поскольку уже нет такой поддержки, как была раньше.
"Нельзя успокаиваться Зеленскому и его команде. По факту, уже больше такой поддержки, которую они имели 1,5 года назад, когда они избирали парламент и туда избралось рекордное количество депутатов. Поддержки нет", - отметил Сергей Гайдай.
Напомним, что украинцам рассказали о том, что в Украине введут очередные ограничения карантина.
Как сообщала Politeka, в Верховной Раде решили, что будет с карантином выходного дня в Украине.
Также Politeka писала, что блогер Сергей Корнак заявил, что из-за карантина выходного дня весь бизнес терпит крах.