Блогер объяснил, что это может привести к краху

Государство никак не поддерживает частных предпринимателей, весь мелкий и средний бизнес терпит крах

Такое мнение высказал предприниматель, политический аналитик и украинский видеоблогер Сергей Корнак на своем канале в YouTube.

Блогер зашел в украинский парламент после того, как получил аккредитацию, и показал, о чем говорит адвокат и народный депутат Украины Даниил Гетманцев. По словам Корнака, Гетманцев считает, что лучше было ввести в нашей стране тотальный локдаун, закрыв все предприятия.

"Политика ясна… Я несколько раз слышал выступления Гетманцева, и у меня такое ощущение, что он народ Украины тихо ненавидит, просто ненавидит. Потому что мы ему или мешаем, или являемся какими-то конкурентами", - уверен видеоблогер.

Сергей Корнак говорит, что в Украине не оказывают поддержку частным предпринимателям, а просто их уничтожают. По его словам, у людей заканчиваются деньги из-за того, что уменьшается количество работы. При этом, государство не выделяет деньги на помощь предприятиям.

"Чтоб вы понимали, в США выделили 12,5% бюджета, в Германии выделили на компенсацию предприятиям 34% бюджета, в России – 1,2%, в Украине, я думаю, не наберется и процента. Никого не волнует мелкий и средний бизнес. В отличии от СССР, у нас уже 28 лет пытаются наладить правильный капитализм", - подчеркнул Сергей Корнак.

По его словам, в нашей стране дают "маленькие трещины, где можно пролезть", то есть, разрешают поставить ларек на рынке или открыть заведения. Но все это уничтожается в течение этого года, когда в Украину пришла пандемия коронавируса.

Корнак говорит, что, по словам Гетманцева, в Украине официально есть 7 миллионов граждан, которые не вносят никаких денег в государственный бюджет.

"Это такое циничное выступление, когда человек призывает всех обилетить, то есть, все, чтобы платили налоги. Но сначала нужно предоставить условия. Политика жуткая, мелкий и средний бизнес уничтожается. Это приведет к краху и недовольству", - подчеркнул блогер.

Напомним, что блогер Сергей Корнак рассказал о том, что некоторые города в Украине не хотят соблюдать карантин выходного дня.

Как сообщала Politeka, Сергей Корнак рассказал о том, сколько в Украине было построено дорог на выделенные с бюджета средства.

Также Politeka писала, что блогер Сергей Корнак призвал предпринимателей выйти на акцию протеста.