В Украине могут ввести полноценный локдаун в связи со стремительным ростом числа больных коронавирусом

Кандидат экономических наук Юрий Атаманюк в интервью "Politeka Online" рассказал о том, когда в Украине могут ввести полный локдаун, а также о том, сколько с бюджета выделили денег на медицину (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Юрий Атаманюк подчеркнул, что на неофициальной основе в Украине могут объявить локдаун с 26 ноября по 18 декабря, но оставить в покое общественный транспорт.

"Было совещание, пока негласно принято решение с 26 ноября по 18 декабря ввести полный локдаун по стране, но, при этом, оставить возможность функционирования транспорта. Как это воспримут люди и как мы выйдем после этого локдауна… Это будет для многих контрольный выстрел", - высказался Юрий Атаманюк.

По его словам, одно из исследований показало, что в 80% случаев заражение коронавирусом происходит в заведениях, гостиницах и спортивных комплексах. Если посмотреть на это исследование, то можно было оправдать введение карантина выходного дня.

Однако, в исследовании было указано, что это должно быть при заполненности больниц на 100%.

"У нас многие люди ездят заграницу и мы знаем, что на туристических улицах загрузка всех заведений идет 100%. Если мы с вами пойдем попить кофе в любое кафе, то мы увидим, что обслуживающего персонала больше, чем клиентов. А если эти заведения не заполнены на 15%, то вероятность заразиться падает на 80%", - подчеркнул экономист.

Кроме того, обратил он внимание и на бюджет страны, откуда на медицинскую сферу было выделено более, чем 20 миллиардов гривен. По словам Атаманюка, без каких-либо откатов нельзя потратить 20 миллиардов, но власть ничего не предприняла.

Напомним, что киевские власти рассказали, могут ли ввести в столице Украины полный локдаун.

Как сообщала Politeka, Денис Шмыгаль объяснил, что полный локдаун в Украине введут, если в сутки будет более 20 тысяч заражений коронавирусом.

Также Politeka писала, что Ирина Верещук рассказала, к чему может привести введение локдауна в Украине.