В Украине могут ввести полноценный локдаун в связи со стремительным ростом числа больных коронавирусом
Кандидат экономических наук Юрий Атаманюк в интервью "Politeka Online" рассказал о том, когда в Украине могут ввести полный локдаун, а также о том, сколько с бюджета выделили денег на медицину (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Юрий Атаманюк подчеркнул, что на неофициальной основе в Украине могут объявить локдаун с 26 ноября по 18 декабря, но оставить в покое общественный транспорт.
"Было совещание, пока негласно принято решение с 26 ноября по 18 декабря ввести полный локдаун по стране, но, при этом, оставить возможность функционирования транспорта. Как это воспримут люди и как мы выйдем после этого локдауна… Это будет для многих контрольный выстрел", - высказался Юрий Атаманюк.
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По его словам, одно из исследований показало, что в 80% случаев заражение коронавирусом происходит в заведениях, гостиницах и спортивных комплексах. Если посмотреть на это исследование, то можно было оправдать введение карантина выходного дня.
Однако, в исследовании было указано, что это должно быть при заполненности больниц на 100%.
"У нас многие люди ездят заграницу и мы знаем, что на туристических улицах загрузка всех заведений идет 100%. Если мы с вами пойдем попить кофе в любое кафе, то мы увидим, что обслуживающего персонала больше, чем клиентов. А если эти заведения не заполнены на 15%, то вероятность заразиться падает на 80%", - подчеркнул экономист.
Кроме того, обратил он внимание и на бюджет страны, откуда на медицинскую сферу было выделено более, чем 20 миллиардов гривен. По словам Атаманюка, без каких-либо откатов нельзя потратить 20 миллиардов, но власть ничего не предприняла.
Напомним, что киевские власти рассказали, могут ли ввести в столице Украины полный локдаун.
Как сообщала Politeka, Денис Шмыгаль объяснил, что полный локдаун в Украине введут, если в сутки будет более 20 тысяч заражений коронавирусом.
Также Politeka писала, что Ирина Верещук рассказала, к чему может привести введение локдауна в Украине.