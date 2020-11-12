Карантин выходного дня приведет к разрушению бизнеса, а также падению экспорта и импорта

Народный депутат от партии "Слуга народа" Ирина Верещук в интервью "Politeka Online" рассказала о том, что она думает о введении карантина выходного дня (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Ирина Верещук рассказала, какое решение будет лучше для нашей страны: введение карантина выходного дня или же полный локдаун на две недели, о котором также очень часто говорят в последнее время.

"Я точно не за карантин выходного дня, потому что это действительно выглядит так, как лечить заражение или сепсис подорожником. Любое метро принимает больше людей в сутки, чем все рестораны Киева в выходные", - подчеркнула Ирина Верещук.

Кроме того, украинский политик прокомментировала и вопрос с локдауном, подчеркнув, что он никоем образом не поможет. По ее словам, предприниматели просто пытаются выжить сегодня, чтобы удержать людей и рабочие места.

"Я не согласна, что полный локдаун на две недели исправит ситуацию. Кто подсчитал убытки и сможем ли мы компенсировать эти убытки? Первая волна показала, что мы не смогли компенсировать убытки", - отметила народный депутат.

Она подчеркнула, что введение полного локдауна на территории нашей страны подразумевает под собой закрытие метрополитена и остановку всего государства.

"Не приведет ли это к просто разрушению даже тех слабых экономических ростков, восстановление которых началось последние 2 месяца? Я в это не верю. Мы видим падение промышленности, мы видим падение всего: и экспорта и импорта. У нас огромные проблемы", - предупредила украинскую власть депутат.

По мнению Ирины Верещук, полный локдаун могут себе только позволить Франция или Германия, но в Украине пока такое сделать невозможно.

Напомним, что журналист Юрий Романенко считает, что карантин выходного дня не имеет смысла.

Как сообщала Politeka, в Украине решили ввести специальное время обслуживания пенсионеров.

Также Politeka писала, что в Украине с 14 ноября 2020 года вводится карантин выходного дня.