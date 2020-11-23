Создатель музыкальных групп "Грибы" и "Quest Pistols" Юрий Бардаш удивил заявлением про Донбасс

В частности Бардаш во время интервью в программе Сергея Иванова "Антиподы" заявил, что ему безразличен Донбасс, и он даже не знал, что там продолжаются военные действия, передает Диалог.

"Да мне по**й. Там же уже не стреляют... А, там, что еще стреляют? До сих пор все это происходит? Вроде ж Зеленский решил? Что я могу сказать? Прикро", - сказал он.



Ведущий попросил Бардаша, который сам родом из Алчевска, озвучить свое мнение, почему некоторые люди с Донбасса пошли воевать против своей страны. Он в этом всем обвинил пропаганду.

По его словам, сначала идет один "кач", там другой "кач" и люди начинают верить всему подряд. Кроме того, он подчеркнул, что не скучает по родному краю, ведь давно живет в столице Украины.

Также ранее сообщалось, что Юрий Бардаш повторил клише пропаганды росСМИ, заявив о "травле" русскоязычного населения и жителей Донбасса.

Так, он заявил, что в Украине якобы запретили все русские школы, хотя в стране большая часть украинцев разговаривает именно на русском языке. Кроме того, он отметил, что видит в Украине постоянное давление на жителей Донбасса.

Напомним, что украинский музыкант Бардаш обвинил Украину за беспредел на Донбассе.

Как сообщала Politeka, знаменитый украинец Бардаш пожаловался на "беспредел" в стране.

Также Politeka писала, что продюсер группы «Грибы» устроил публичные разборки с женой.