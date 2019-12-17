Учасник групи "Гриби", український продюсер Юрій Бардаш зробив кілька досить дивних заяв про Україну, більше схожих на пропаганду

Як повідомляє Politeka.net, свої скандальні заяви він озвучив під час інтерв'ю на Youtube-каналі російського журналіста Юрія Дудя "вДудь" (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

Так, він несподівано поскаржився на те, що в Україні нібито утискають людей, які розмовляють російською мовою.

Він поділився з російським журналістом, що всі російські школи в Україні заборонили. За його підрахунками в Україні виявилося 60% російськомовних людей, яких гноблять.

Він почав ділитися своїми божевільними фантазіями про те, що на російськомовних людей постійно тиснуть, і вони навіть не можуть нічого сказати російською мовою, адже відразу нібито отримують образи на свою адресу.

"І відчувається жорсткий тиск на цих людей. І ніби як,хочеш щось сказати і ти одразу сепаратист, "ватник" або "вишиватник", я не знаю, вони понапридумували стільки цих різних слів. Я глибоко в цю х**ту не влажу. У Facebook заходиш - вони всі сидять там, ін**єри диванні, військо це сидить і сиплять там це все", - висловився українець.

Він скаржитися, що російськомовних людей нібито труять постійно, в Україні свавілля і навіть якщо розводять війська, то все це робиться з посилом "проти російськомовних".

"Відбувається цькування людей. Ось моє відношення, що панує свавілля. Правда зараз почався якийсь акуратний движ в бік миру, війська розвели, але теж все це відбувається з таким скрипом", - поділився безглуздими заявами Бардаш.