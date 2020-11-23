Предприниматель и политический аналитик Сергей Корнак рассказал о подводных камнях вакцинирования в Украине.
Он напомнил, что Россия готова предоставить Украине вакцину, а Зеленский перекрывает доступ к ней.
«Покупать у россиян нельзя, просто по этическим соображениям. Это люди, которые убивают наших граждан», - делится мнением эксперт.
Но, по словам Корнака, первое, на что нужно обратить внимание – это процентное соотношение общего числа населения страны и граждан, заражённых за одни сутки. В России сейчас живёт 146 миллионов человек, а в сутки заражается от 20 до 25 тысяч.
Он недоумевает, почему украинские СМИ молчат о китайской вакцине.
Сергей Корнак обратил также внимание своих слушателей на Объединённые Арабские Эмираты и особенно на Дубай.
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Напомним, ранее мы рассказывали о том, что в России заболели врачи, которые делали прививки от китайского вируса местного производства. Об этом сообщалось на сайте Министерства здравоохранения в Алтайском крае.
"В Алтайском крае три медика из 42, которые первыми поставили прививки от коронавирусной инфекции, заразились коронавирусом", - говорится в сообщении.
Россиян планируют начать массово прививать после завершения последнего этапа испытаний – то есть в начале 2021 года. Затем вакцина попадет в свободную продажу на территории России, после чего начнутся и ее поставки за рубеж.
Напомним, врачи заразились вирусом после прививки российской вакциной: в Минздраве нашли оправдание.
Как сообщала Politeka, "кора дуба, подорожник и не только", в РФ решили добить россиян новой "вакциной": что в составе.
Также Politeka писала, что в России обескуражены "успехом" отечественной вакцины: "Почему не 146%?".