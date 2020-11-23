Предприниматель и политический аналитик Сергей Корнак рассказал о подводных камнях вакцинирования в Украине.

Он напомнил, что Россия готова предоставить Украине вакцину, а Зеленский перекрывает доступ к ней.

«Покупать у россиян нельзя, просто по этическим соображениям. Это люди, которые убивают наших граждан», - делится мнением эксперт.

Но, по словам Корнака, первое, на что нужно обратить внимание – это процентное соотношение общего числа населения страны и граждан, заражённых за одни сутки. В России сейчас живёт 146 миллионов человек, а в сутки заражается от 20 до 25 тысяч.

Он недоумевает, почему украинские СМИ молчат о китайской вакцине.

Сергей Корнак обратил также внимание своих слушателей на Объединённые Арабские Эмираты и особенно на Дубай.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что в России заболели врачи, которые делали прививки от китайского вируса местного производства. Об этом сообщалось на сайте Министерства здравоохранения в Алтайском крае.

"В Алтайском крае три медика из 42, которые первыми поставили прививки от коронавирусной инфекции, заразились коронавирусом", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что к настоящему моменту в РФ зарегистрированы две вакцины: «Спутник V» и «ЭпиВакКорона».