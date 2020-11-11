В РФ заболели врачи, которые делали прививки от "китайского" вируса
Как передает Politeka.net, об этом сообщили на сайте Министерства здравоохранения в Алтайском крае.
В ведомстве пояснили, что это может быть связано с отсутствием иммунитета у привитых, поскольку введённое им лекарство является двухкомпонентным и у них не успел выработаться иммунитет после первой инъекции.
Россиян планируют начать массово прививать после завершения последнего этапа испытаний – то есть в начале 2021 года. Затем вакцина попадет в свободную продажу на территории России, после чего начнутся и ее поставки за рубеж.
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Ранее стало известно, что участники испытания вакцины «Спутник V» против китайского вируса этим самым вирусом заболели.
Директор разработавшего препарат Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург пояснил это тем, что они могли получить не вакцину, а плацебо.
Напомним, украинцев предупредили, чего ждать от вируса в ближайшее время.
Как сообщала Politeka, измученный вирусом украинец предупредил о необычных симптомах болезни.
Также Politeka писала, что заболеваемость китайским вирусом в Украине пойдет на спад, врач назвала сроки.