В РФ заболели врачи, которые делали прививки от "китайского" вируса

Как передает Politeka.net, об этом сообщили на сайте Министерства здравоохранения в Алтайском крае.



"В Алтайском крае три медика из 42, которые первыми поставили прививки от коронавирусной инфекции, заразились коронавирусом", - говорится в сообщении.



В ведомстве пояснили, что это может быть связано с отсутствием иммунитета у привитых, поскольку введённое им лекарство является двухкомпонентным и у них не успел выработаться иммунитет после первой инъекции.

"Вакцинированным и, соответственно, защищенным от коронавирусной инфекции, человек считается только через три недели после второй прививки, поскольку все это время идет процесс формирования иммунитета. Только это могло стать причиной заражения медиков", - пояснили в Минздраве российского региона.

Стоит отметить, что к настоящему моменту в РФ зарегистрированы две вакцины: «Спутник V» и «ЭпиВакКорона».