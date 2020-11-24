Кондуктор сделал замечание парням, которые вошли в троллейбус без масок, но им это не очень понравилось

Так, в Мариуполе четверо парней избили 23-летнего пассажира троллейбуса, который вступился за кондуктора (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

Происшествие произошло 20 ноября, в 22:10 на одной из остановок общественного транспорта в Центральном районе, сообщила пресс-служба центрального отдела полиции Донецкой области.

Кондуктор сделала замечание молодым людям, двое из которых вошли в салон без защитных масок. На замечание кондуктора они отреагировали нецензурными высказываниями.

За женщину кондуктора вступился 23-летний пассажир, попытавшись пояснить, что так себя нельзя вести.

Нарушителям не понравились слова молодого мужчины и не долго думая, они набросились на него с кулаками и орали, как бешенные.

Личности подозреваемых были установлены, ими оказались местные жители в возрасте от 18 до 19 лет.

Полицейские внесли событие в Единый реестр досудебных расследований по предварительным признакам ч.1 ст.125 Уголовного кодекса Украины (умышленное легкое телесное повреждение). Продолжается досудебное расследование.

Напомним, Мариуполь готов ко второй волне коронавируса.

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