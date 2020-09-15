Незважаючи на перемир'я на Донбасі, окупанти періодично продовжують обстрілювати позиції ЗСУ, а також зміцнюють позиції
Так, нещодавно бойовики влаштували обстріл укріплень Збройних Сил України з підствольного гранатомета, передає Replyua.net.
За інформацією журналістів, у результаті обійшлося без постраждалих. Українські бійці вогонь у відповідь не відкривали.
Паралельно бойовики продовжують стягувати військову техніку на територію, дислокація на якій заборонена угодами, що були досягнуті сторонами конфлікту в Мінську
Нудьгуюча зірка "Величного століття" в бікіні розбурхала кадром в ліжку: "Скільки років, а ще гарна"
15-річна дочка Полякової ошелешила дорослим відео у ванній і розлютила матір: "Іди спати!"
Ані Лорак не поділила "коханця" Лазарєва із зірковою подругою, несподіване фото: "Цей день настав"
Безсоромна Бузова в тісному топі блиснула принадами перед другом Харламова: "Яка ж ти…"
Так, безпілотники дальнього радіусу дії спеціальної моніторингової місії зафіксували біля тимчасово окупованого Бойківського, недалеко від Маріуполя, десять бойових машин піхоти, два гусеничних БТР МТ-ЛБ, а також п'ять колісних бронетранспортерів бойовиків "ДНР".
Раніше в Міноборони повідомили про те, що командування оперативного угруповання російських окупаційних військ на Донбасі нарощує боєздатність з'єднань і частин бойовиків, перекидаючи живу силу і боєприпаси на окуповані території Донеччини і Луганщини.
В українській розвідці повідомили, що через неконтрольовані Україною ділянки кордону РФ продовжує постачати на окуповані території Донбасу озброєння, військову техніку та майно військового призначення.
Тільки минулого тижня в з'єднання і частини окупантів було доставлено близько 700 тонн пального і шість вагонів з боєприпасами.
Крім того, для комплектування підрозділів противника з території Росії продовжують прибувати найманці, у яких є російське громадянство і які пройшли спеціальну підготовку в навчальних таборах Південного військового округу за окремими військово-обліковими спеціальностями. Зокрема, мова йде про снайперів, розвідників і зв'язківців.
Нагадаємо, серія вибухів сталася на Донбасі, перемир'я на межі зриву.
Як писала Politeka, Росія відправила на Донбас десятки машин з таємним вантажем.
Також Politeka повідомляла, що легендарна бригада повернулася після 7 місяців боїв на Донбасі, кадри.