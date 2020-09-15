Незважаючи на перемир'я на Донбасі, окупанти періодично продовжують обстрілювати позиції ЗСУ, а також зміцнюють позиції

Так, нещодавно бойовики влаштували обстріл укріплень Збройних Сил України з підствольного гранатомета, передає Replyua.net.

За інформацією журналістів, у результаті обійшлося без постраждалих. Українські бійці вогонь у відповідь не відкривали.

Паралельно бойовики продовжують стягувати військову техніку на територію, дислокація на якій заборонена угодами, що були досягнуті сторонами конфлікту в Мінську

Так, безпілотники дальнього радіусу дії спеціальної моніторингової місії зафіксували біля тимчасово окупованого Бойківського, недалеко від Маріуполя, десять бойових машин піхоти, два гусеничних БТР МТ-ЛБ, а також п'ять колісних бронетранспортерів бойовиків "ДНР".

Раніше в Міноборони повідомили про те, що командування оперативного угруповання російських окупаційних військ на Донбасі нарощує боєздатність з'єднань і частин бойовиків, перекидаючи живу силу і боєприпаси на окуповані території Донеччини і Луганщини.

В українській розвідці повідомили, що через неконтрольовані Україною ділянки кордону РФ продовжує постачати на окуповані території Донбасу озброєння, військову техніку та майно військового призначення.

Тільки минулого тижня в з'єднання і частини окупантів було доставлено близько 700 тонн пального і шість вагонів з боєприпасами.

Крім того, для комплектування підрозділів противника з території Росії продовжують прибувати найманці, у яких є російське громадянство і які пройшли спеціальну підготовку в навчальних таборах Південного військового округу за окремими військово-обліковими спеціальностями. Зокрема, мова йде про снайперів, розвідників і зв'язківців.

Нагадаємо, серія вибухів сталася на Донбасі, перемир'я на межі зриву.

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