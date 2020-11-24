Недавно премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в первом квартале 2021 года Украина купит 8 миллионов единиц вакцины

Однако в своем новом видеоролике политический эксперт Юрий Атаманюк задает премьер-министру вопросы: почему именно восемь, а не 7,5 или 9 миллионов? У какой конкретно страны-производителя мы будем закупать препарат?

На сегодня, чтобы получить сертификацию на любую вакцину, необходимо провести трехэтапное тестирование. Сначала проводят лабораторные проверки на мелких млекопитающих, затем клинические тесты на добровольцах, и только после этого вакцинируют сотни тысяч людей со сбором статистики осложнений и мутаций.

Все три этапа испытаний прошла пока что только российская вакцина. Но очень часто в СМИ звучат мнения: с политической точки зрения закупать препарат у РФ нельзя, ведь это страна-агрессор.

Эксперт уверен, что власть обязана обеспечить возможность защиты здоровья украинцев. Частные покупки вакцины за границей не решат проблемы.

Правда, сейчас пошла тенденция на контрабандный антиген. Но это сильно подрывает авторитет Минздрава.

«Заявления Шмыгаля абсурдны, они абсолютно не обоснованы ни эпидемиологическими показаниями, ни расчётами специалистов. Премьер-министр до сих пор даже не знает, у кого эту вакцину мы будем закупать», - говорит аналитик.

Притягивание политики к ситуацию с COVID-19 в Украине приведёт к краху. Юрий Атаманюк призывает к мирной риторике, учитывая, что мы ведём переговоры и в нормандском, и в минском формате. Власть должна сделать все необходимое для защиты каждого отдельного украинца наиболее качественным препаратом.

«Правильно было бы, если бы комиссия Минздрава работала сегодня со всеми странами, которые приблизились к изготовлению вакцины и приняла решение, какой препарат наиболее подходящий украинцам с медицинской точки зрения, и убрала все это наносное-политическое», - подытожил эксперт.

Ранее блогер Сергей Корнак высказывал на этот счёт противоположное мнение.

Также сообщалось, что в свободную продажу вакцина не поступит.