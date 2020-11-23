8 млн доз вакцини від коронавірусу незабаром отримає Україна

Але препарат зможуть отримати не всі українці, адже вакцина буде розподілена по медзакладах. У вільному продажу в аптечних мережах, придбати вакцину буде не можна.

Про це розповів лікар-анестезіолог, професор Сергій Дубров в інтерв'ю "Радіо Свобода".

В цілому препарат будуть розподіляти, як і всі лікарські засоби, зокрема, спочатку він надійде в кожну область, а потім в лікувальні установи.

"В аптечну мережу вона не надійде. Будуть розподілятися, мабуть, так, як і всі лікарські препарати - по лікувальних закладах. Це буде вирішуватися централізовано. Поки що це, я думаю, не врегульовано, поки немає вакцини", - висловився професор.

Він припустив, що не всі українці захочуть вакцинуватися від коронавірусу. Пояснив це тим, що є відверті противники щеплень, а також велика кількість громадян вже перенесли хворобу.

Нагадаємо, що за минулу добу в Україні виявили 10 945 нових випадків зараження коронавірусом. Всього з початку пандемії в країні-19 захворіли 635 689 осіб, 291 060 (+4143 за добу) одужали, 11 075 (+124) – померли.

Днем раніше, 22 листопада, МОЗ відзвітувало про 12 097 нових випадків.

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