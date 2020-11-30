Тяжесть заболевания будет зависеть от того, какое количество вирусов вдохнет человек

Врач-педиатр Евгений Комаровский в интервью "Politeka Online" рассказал о том, что нужно делать, чтобы не заболеть коронавирусом, а также в каком месте риск заразиться - самый высокий (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Я получил два письма о том, что надо смазывать нос ватными палочками, которые смочены в хозяйственном мыле, это очень помогает. Ну а темы дышать над спиртом, над самогонкой – это мастхэв, без этого вообще никак. Значительная часть населения находится на пещерном уровне в плане медицинского образования", - подчеркнул доктор Комаровский.

Педиатр рассказал, от чего зависит тяжесть заболевания коронавирусом, а также в каком из помещений можно легче заболеть китайским недугом.

"Тяжесть заболевания зависит от того, как много штук вирусов вы вдохнете. Количество вирусов, которые вы вдохнете, зависит от того, где вы находитесь. Если вы находитесь на свежем воздухе, то вирусы разводятся в огромных массах воздуха. Но если вы находитесь в невентилируемом помещении, особенно, если там сухой воздух, то концентрация вируса в воздухе просто огромное", - говорит педиатр Евгений Комаровский.

По словам доктора, если человек постоянно проветривает помещение, не боится сквозняка или меньше его опасается, то он уменьшает шанс заразиться вирусом.

"В течение лет 20-30 была четкая позиция, что маски носят больные, здоровым маска не нужна. И ВОЗ эту позицию говорил первые 4 месяца пандемии. Вдруг выяснилось, что уникальная особенность эпидемиологии коронавируса состоит в том, что его максимальная заразность начинается за 2 дня до появления первых симптомов", - рассказал Евгений Комаровский.

Напомним, что Евгений Комаровский предупредил украинцев об ухудшении эпидемической ситуации в стране.

Как сообщала Politeka, доктор Евгений Комаровский высказал свое мнение о том, когда закончится пандемия коронавируса.

Также Politeka писала, что Евгений Комаровский рассказал о своей книги 2012 года, в которой шла речь о коронавирусе.