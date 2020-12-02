Пандемия COVID-19 изменила жизни множества миллионов людей, навредила экономикам десятков стран. Но повлиял ли коронавирус на проблему «отдельных районов Донецкой и Луганской областей»?
В новом выпуске YouTube-программы «Что дальше?» на канале «Знай 24» Мирослава Бобровская узнала мнение политолога Валерия Дымова на этот счет.
В первую очередь эксперт указал, что ситуация на Донбассе – это, как ни крути, война, которая началась задолго до пандемии. Владимира Зеленского мы избрали как раз в надежде на его обещание прийти к компромиссу «где-то посередине».
Основываясь на почти половины президентского срока, Валерий Дымов делает заключение, что Зеленский тогда либо ошибался и не до конца понимал ситуацию, либо просто лгал.
«Сойтись посередине никогда не получается, последние события в Нагорном Карабахе это и показали. Потому от президента Зеленского я ничего не ожидаю, никакого плана «Б» не будет», - говорит политолог.
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По мнению эксперта, Владимир Зеленский еще год назад был связан своими обещаниями и давлением Путина. Именно тогда он пошел на обмен пленными.
Однако Дымов акцентирует внимание на том, что российские войска захватили деятелей науки и культуры, в то время как на территории Украины находились люди, осуждённые за уголовные преступления: убийства и террористические акты.
«Когда меняют профессоров и журналистов на преступников – это не обмен, по сути – это исполнение условий страны-террориста», - уверен гость программы.
Валерий Дымов подытожил: эпидемия коронавируса – это совершенно другая ситуация. Но она активно используется Владимиром Зеленским в качестве объективной причины для списания личных просчетов и ошибок.
«На самом деле никакого плана «Б» нет», - завершил свою мысль эксперт.
Ранее политолог Дмитрий Снегирёв подчёркивал, что Украина должна настаивать на возвращении своих территорий.
А Алексей Арестович настаивал на введении в регион миротворческого контингента ОБСЕ.