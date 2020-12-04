В украинских больницах катастрофически не хватает кислорода
О ситуации, которая сложилась в медучреждениях Ровного рассказала волонтер Виктория Шинкаренко в комментарии "Обозревателю".
По ее словам, дело дошло до того, что четырем пациентам приходится довольствоваться лишь одной кислородной точкой на палату.
Волонтер пояснила, что количество больных постоянно растет, а кислородная бочка, которая сейчас установлена в больнице, рассчитана только на 80 точек. В итоге давление в трассе просто падает.
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Виктория уверена, что властям стоит задуматься о создании мобильных бригад, которые будут ездить по городу или по району и давать возможность больным людям подышать кислородом от концентратора.
"Кому-то нужно подышать несколько часов в день, кому-то – несколько раз в день. Но мы сможем спасти людей. Но никому это не нужно", – заявила волонтер.
Ранее заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак рассказала, что на сегодняшний день проблемы с кислородом для больных коронавирусом есть в шести областях: Донецкой, Луганской, Закарпатской, Ровененской, Одесской, Днепропетровской областях.
Также мы сообщали, что водной из больниц Одессы взрывоопасный кислород, который необходим для лечения ковид-пациентов, разогревают обогревателем.
"Вот таким устройством разогревают кислород в больнице в парке Шевченко. Если отключить дуйку, то кислород превратится в жидкость и его не смогут подавать больным", - сообщили авторы фото.
Напомним, китайский вирус погубил семью украинского депутата, двое детей остались сиротами.
Как сообщала Politeka, ситуация в украинских больницах ухудшается с каждым днем, врачи бессильны.
Также Politeka писала, что вирус забрал жизнь супругов на Киевщине, ушли с разницей в несколько дней.