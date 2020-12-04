В украинских больницах катастрофически не хватает кислорода

О ситуации, которая сложилась в медучреждениях Ровного рассказала волонтер Виктория Шинкаренко в комментарии "Обозревателю".

По ее словам, дело дошло до того, что четырем пациентам приходится довольствоваться лишь одной кислородной точкой на палату.

Волонтер пояснила, что количество больных постоянно растет, а кислородная бочка, которая сейчас установлена в больнице, рассчитана только на 80 точек. В итоге давление в трассе просто падает.

Виктория уверена, что властям стоит задуматься о создании мобильных бригад, которые будут ездить по городу или по району и давать возможность больным людям подышать кислородом от концентратора.

"Кому-то нужно подышать несколько часов в день, кому-то – несколько раз в день. Но мы сможем спасти людей. Но никому это не нужно", – заявила волонтер.

Ранее заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак рассказала, что на сегодняшний день проблемы с кислородом для больных коронавирусом есть в шести областях: Донецкой, Луганской, Закарпатской, Ровененской, Одесской, Днепропетровской областях.

Также мы сообщали, что водной из больниц Одессы взрывоопасный кислород, который необходим для лечения ковид-пациентов, разогревают обогревателем.

"Вот таким устройством разогревают кислород в больнице в парке Шевченко. Если отключить дуйку, то кислород превратится в жидкость и его не смогут подавать больным", - сообщили авторы фото.

Напомним, китайский вирус погубил семью украинского депутата, двое детей остались сиротами.

Как сообщала Politeka, ситуация в украинских больницах ухудшается с каждым днем, врачи бессильны.

Также Politeka писала, что вирус забрал жизнь супругов на Киевщине, ушли с разницей в несколько дней.