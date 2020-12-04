Из украинских больниц массово увольняется младший персонал



О ситуации, которая сложилась в медучреждениях Ровного и области рассказала волонтер Виктория Шинкаренко в комментарии "Обозревателю".



По ее словам, из медучреждений начал массово увольняться младший персонал, поскольку умирать за 3,5-4 тысячи гривен никто не хочет. Дело в том, что большинство санитарок находятся в зоне риска по возрасту.

Волонтер отметила, что в Польше правительство приняло решение брать на работу врачей из таких стран как Украина и Беларусь, по упрощенной процедуре.

"Так вот на первую очередь комиссии, которая будет рассматривать кандидатуры, заявления подали 480 врачей. Думаю, скоро у нас медиков уже не будет при таких зарплатах и при таком отношении", – уверена Шинкаренко.

Ранее мы сообщали, что жители села Нехаивка в Черниговской области вовсе остались без врача.

Медик, которая наведывалась в населенный пункт умерла от "китайского" вируса.

"Сейчас у нас в селе люди поголовно семьями лежат. И никто не знает, что у них. Болеют люди: то ли просто, то ли ковид. Мы ничего не знаем", - рассказала местная жительница.

Напомним, китайский вирус погубил семью украинского депутата, двое детей остались сиротами.

Как сообщала Politeka, ситуация в украинских больницах ухудшается с каждым днем, врачи бессильны.

Также Politeka писала, что вирус забрал жизнь супругов на Киевщине, ушли с разницей в несколько дней.



