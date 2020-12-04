Бывшая прокурор аннексированного Россией Крыма и депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская оценила ситуацию с эпидемией на полуострове

Как передает Politeka.net, негодование она высказала на своей страничке в Facebook.



По ее словам, дело дошло до катастрофы.