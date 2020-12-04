Бывшая прокурор аннексированного Россией Крыма и депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская оценила ситуацию с эпидемией на полуострове
Как передает Politeka.net, негодование она высказала на своей страничке в Facebook.
По ее словам, дело дошло до катастрофы.
"Хорошо, конечно, говорить о том, что крымчане занимаются самолечением, да ещё и неправильным антибиотиком, за которым очереди во всех регионах страны. Но когда к людям не выезжает скорая медицинская помощь, а в больницах нет мест (да и тестов на всех не хватает), то чем, по мнению Крымского Росздравнадзора, нужно заниматься заболевшим?", - задалась вопросом российский политик.
Такое заявление скандальной Поклонской не осталось без внимания общественности:
"Вся страна сплошной козлятник", "Да, ситуация паршивая. Назначать антибиотики можно только индивидуально, а не всем подряд. Помочь людям можно. Нужен центр куда можно позвонить и им ответят компетентные специалисты", "Что лично Вы сделали за четыре года, находясь на кормлении у народа, чтобы изменить ситуацию?! Вы просто визжите - "в Крыму, в больницах, стены красят по старой краске; кровати с больными стоят в коридорах" !!! Это случилось только вчера? Вы были прокурором Крыма и осуществляли Общий надзор, а сколько лет Вы депутатствуете?", - писали под постом политика.
"Вся страна сплошной козлятник", "Да, ситуация паршивая. Назначать антибиотики можно только индивидуально, а не всем подряд. Помочь людям можно. Нужен центр куда можно позвонить и им ответят компетентные специалисты", "Что лично Вы сделали за четыре года, находясь на кормлении у народа, чтобы изменить ситуацию?! Вы просто визжите - "в Крыму, в больницах, стены красят по старой краске; кровати с больными стоят в коридорах" !!! Это случилось только вчера? Вы были прокурором Крыма и осуществляли Общий надзор, а сколько лет Вы депутатствуете?", - писали под постом политика.
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Напомним, скандальная Поклонская решила вернуться в Украину.
Как сообщала Politeka, Поклонская огрызнулась на Украину и "получила" от МИД: "выдает желаемое за действительное".
Также Politeka писала, что главный водоем Крыма превратился в прерии, кадры катастрофы.