Бывшая "прокурор" Крыма и депутат Государственной Думы России Наталья Поклонская заявила, что готова работать в Киеве послом

Чиновница заявила, что не боится украинских радикалов. Поклонская уверена, что это ее долг перед дедами, которые отдали жизни за мир без фашизма. Поэтому ей стоит работать послом, передает Politeka со ссылкой на российские СМИ.

"Я готова поехать и работать. Совершенно точно, я не боялась и не боюсь радикалов. Скорее, наоборот. Они уже изрядно поиздевались над Украиной. Думаю, хватит. Наши народы должны жить в мире и благополучии. Это наш долг перед дедами, отдавшими жизнь за мир без фашизма", - заявила депутатка.

"Прокурор" добавила, что наличие посла в Киеве станет важным шагом к миру между странами. Нужно, по ее мнению, убрать "наследие заговорщиков", что было после 2013 года.

"Наличие посла России в Киеве может стать важнейшим шагом на пути к урегулированию конфликта. Ну и, конечно же, поможет разобраться с „наследием“ заговорщиков, устроивших государственный переворот в Украине и разбазаривших её земли", - заключила Поклонская.

Ранее мы сообщали, что депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская решила хайпануть и высказалась о новогоднем поздравлении президента Украины Владимира Зеленского.

"Как всегда, много критиков — всё им не нравится. А вот я рада переменам, которые произошли в Украине. Впервые за всю историю страны не было стыдно за украинского президента. Пропало ощущение, что ты находишься на съезде КПСС, где зачитывают скучный доклад о посевных и ударных трудовых подвигах. Обычно после такого ложка с оливье в рот не лезет — аппетит пропадал", - громогласно заявила она.

Под сообщением Поклонской в Сети возникла бурная дискуссия.

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