Писательница Лариса Ницой раскритиковала русскоговорящих бойцов ВСУ

Как передает Politeka.net, недовольство она высказала на своей страничке в Facebook.

По ее словам, караулившие на блокпостах военные вблизи фронта обращались к ней по-русски, кроме одной позиции ВСУ.

"Ну представьте, что мы едем ночью и заблудились. Подъезжаем к блокпосту, а там:- Здраствуйтє. Куда едем? - это говорят мне, которая в штрафных списках, и которой въезд в Московию запрещен. Как мне реагировать на это "Здраствуйте" на блокпостах?", - недоумевает Ницой.