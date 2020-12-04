Писательница Лариса Ницой раскритиковала русскоговорящих бойцов ВСУ
Как передает Politeka.net, недовольство она высказала на своей страничке в Facebook.
По ее словам, караулившие на блокпостах военные вблизи фронта обращались к ней по-русски, кроме одной позиции ВСУ.
"Ну представьте, что мы едем ночью и заблудились. Подъезжаем к блокпосту, а там:- Здраствуйтє. Куда едем? - это говорят мне, которая в штрафных списках, и которой въезд в Московию запрещен. Как мне реагировать на это "Здраствуйте" на блокпостах?", - недоумевает Ницой.
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Стоит отметить, что это не первый раз, когда писательница выступает с критикой российского языка в Украине. По ее словам, "русский язык был завезен в Украину танками, голодоморами, расстрелами. Русский язык навязан Украине кровью. Очень красивой фразой прикрывают террор и геноцид".
А вот украинцев, которые не желающих говорить по-украински, она считает "бездельниками", которые вместо того, чтобы выучить язык своей страны, продолжают рассказывать об исторической справедливости.
Напомним, Ницой предрекла Украине исчезновение и раскрыла причину.
Как сообщала Politeka, Ницой разнесла украинцев после концерта русскоязычной группы.
Также Politeka писала, что Ницой потрясла признанием, всплыла правда.