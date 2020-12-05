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Курс валют в Украине 5 декабря приятно удивит, гривна после выходных даст жесткий отпор доллару и евро

Таким является прогноз специалистов из национального регулятора. К примеру, стодолларовый "американец" после выходных потеряет несколько позиций. Речь идет про 1,25 пунктов. К средине прошлого дня доллар уже "уронили", однако гривна решила не останавливаться на достигнутом.

Евро также ждет падение, специалисты говорят о следующем: межбанк в понедельник откроется с -1,52 пунктов.

Курс валют 5 декабря будет таким: 100 долларов – 2830,38 грн; 100 евро – 3440,47 грн.

Удивительный "прорыв" покажет и российский рубль, который воспользуется отсутствием внимания со стороны гривны. Кремлевский "деревянный" намерен подскочить до 3,7816 грн за десяток купюр.

Украинцам придется декларировать доходы, контроль за субсидиями усиливается

Чтобы получить субсидию украинцам необходимо задекларировать все доходы.

Для получения субсидии придется задекларировать доходы всех членов семьи, которые живут в квартире или доме. Если у кого-то из семьи были расходы, превышающие 50 тысяч гривен в течение последнего года, это повлияет на назначение помощи от государства.

Получатели субсидии должны задекларировать не только зарплату, стипендию, пенсию и пособия по безработице, но также любые другие выплаты, полученные от государства (пособие по временной нетрудоспособности или денежное обеспечение военнослужащих). Задекларировать придется алименты и другие выплаты, имеющие систематический характер.



Тарифы решено пересчитывать ежемесячно, цены на тепло взлетят

Украинцам назначат абонплату на все виды коммунальных услуг, кроме электроэнергии.

Такие изменения в жизнь потребителей внесет законопроект №2458, который Верховная Рада накануне приняла в повторном втором чтении.

По новым правилам, прописанным в проекте, коммунальщики смогут сначала пересмотреть стоимость услуг, а уже потом договориться об абонплате. Украинцы будут вынуждены платить суммы, предусмотренные монополистом, пока не выберут другую компанию. В сумме за месяц выйдет в среднем на 112 гривен больше.

Законопроект также предусматривает раздельные тарифы на поставку и транспортировку тепловой энергии, таким образом потребителям не придется платить двойную компенсацию, если они не пользуются тепловыми пунктами. Кроме того, документ отменяет обязательные общедомовые тарифы на горячее водоснабжение и позволяет пересчитать стоимость отопления для домохозяйств. Бесплатная вакцина от вируса, в Минздраве огласили важное решение Стало известно, кому из украинцев первыми сделают прививки от коронавируса. Министр здравоохранения Максим Степанов уточнил, что при закупке вакцины для борьбы с COVID-19 государство сразу обеспечит бесплатное вакцинирование определенных "групп риска", поэтому первыми получат прививки именно они.

"Я уверен, что хотя бы те "группы риска", которые мы определили в стране, мы должны обязательно, в первую очередь, начать вакцинировать. И понятно, что это по профессиональному признаку - медицинские работники, педагоги, и группа риска - пожилые люди и те, кто имеет заболевания ", - сказал Степанов.

Напомним, украинцы бросились скупать валюту, в НБУ сделали важное заявление о курсе гривны.

Как сообщала Politeka, субсидии у украинцев могут отобрать, грядут массовые проверки.

Также Politeka писала, что норматив на газ пересчитают с 1 января, кого затронет ценовой удар.