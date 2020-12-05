Стало відомо, кому з українців першими зроблять щеплення від коронавірусу
Про це розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).
За його словами, при закупівлі вакцини для боротьби з COVID-19 держава одразу забезпечить безкоштовне вакцинування певних "груп ризику", тому першими отримають прививки саме вони.
"Я впевнений, що хоча б ті "групи ризику", які ми визначили в країні, ми повинні обов'язково, в першу чергу, почати вакцинувати. І зрозуміло, що це за професійною ознакою - медичні працівники, педагоги, і група ризику - літні люди і ті, хто має захворювання", - сказав Степанов.
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Крім того, міністр пообіцяв, що сам обов'язково вакцинується. При цьому він уточнив, що не належить до групи ризику.
"Я, слава Богу, не належу до групи ризику, в першу чергу. По-перше, я перехворів. І моє завдання, щоб ми вакцинували, в першу чергу, тих українців, які цього потребують. Але я буду (вакцинуватися - прим. ред)", - сказав Степанов.
Нагадаємо, в Україні деякі приватні компанії вже ведуть переговори, зокрема, з Китаєм, про закупівлю вакцини "Синувак", яка містить повністю дезактивований вірус.
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Як повідомляла Politeka, вакцину від вірусу отримають не всі, хто з українців може розраховувати на щеплення.
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