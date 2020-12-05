Украинцев ждет тотальный локдаун, но некоторые смогут работать даже в условиях ограничений

Как сообщает Politeka.net, в Кабмине планируют ввести жесткий карантин в январе, а точную дату собираются объявить 9 декабря во время планового заседания. Об этом журналистам рассказал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, его слова передает "Радио Свобода".

Как и в прошлый раз, правительство собирается полностью запретить работу, школ, садиков, ТРЦ и спортивных залов, заведениям общественного питания запретят принимать гостей, но позволят доставлять еду. Пока не будут закрывать аптеки, АЗС, продуктовые магазины, гостиницы, продолжит работу и общественный транспорт.

По словам представителя Минздрава, зимний локдаун будет значительно мягче, чем весенний, ведь открытыми останутся горнолыжные курорты - украинцы смогут выбраться из городов и отдохнуть на свежем воздухе. Будут работать и храмы при условии соблюдения социальной дистанции и других мер санитарно-эпидемической безопасности.

Виктор Ляшко отметил, что это пока только примерные ограничения, но на следующей неделе Кабмин подготовит окончательный список карантинных ограничений. В Минздраве прогнозируют, что за три недели карантина январе количество заболевших за сутки может сократиться до 6-8 тысяч в день.

Стоит добавить, что по состоянию на 5 декабря в Украине зафиксировали 13 825 новых заболевших за сутки, 1,5 тысячи человек госпитализировали, а 226 украинцев умерли. Среди заразившихся оказались 713 детей и 629 медиков.

Напомним, масочный режим решили ужесточить, озвучены новые правила: "носить не только в транспорте и магазинах"

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