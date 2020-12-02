Украинцы с нетерпением ожидают, когда пандемия коронавируса пойдет в стране на спад

Всплеск заболеваемости украинцы смогут наблюдать с приближением новогодних праздников, так как люди будут отмечать в семейном кругу. Но потом пойдет постепенное снижение числа заболевших, которое уже будет стойким.

Известный врач-анестезиолог Павел Силковский рассказал для РБК Украина нужен ли жесткий карантин и когда украинцы увидят улучшение ситуации с коронавирусом.

По его прогнозам спад пандемии коронавируса начнется в феврале, именно в этом месяце украинцы смогут наблюдать стойкую динамику уменьшения количества зараженных.

Силковский утверждает, что есть надежда на то, что пандемия пойдет на спад без всякого локдауна, ведь в Украине уже есть большое число людей, которые переболели.

"Нужно учитывать динамику не только тех, кто заболел, но и тех, кто уже выздоровел. Уже тысячи людей переболели. Есть основание полагать, что болезнь пойдет на спад без всякого локдауна", - пояснил врач.

Он напомнил, что локдаун мало помогает в борьбе с коронавирусом. Это не лучший вариант, ведь в случае локдауна мы будем иметь массу других проблем, связанными с ограничениями: отсрочка плановых операций и госпитализаций; психологические проблемы; снижение экономических способностей и снижение доходов людей.

"Локдаун не поможет в борьбе с COVID-19, так как он не влияет на количество заболевших и тяжесть течения болезни и не влияет на общую смертность. Но жесткие или мягкие ограничения влияют на поток больных", - объяснил он.

Напомним, китайский вирус погубил семью украинского депутата, двое детей остались сиротами.

Как сообщала Politeka, украинка с китайским вирусом ушла из жизни после родов.

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