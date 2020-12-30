Насколько в этом году возросли расходы украинцев на новогодний стол? Об этом на канале «Знай ua» рассказывает ведущая Екатерина Котенкова.

«Из-за карантина этот Новый Год придётся встречать дома даже тем, кто любит пойти в гости или поехать на курорт. Сюда же добавятся украинцы, которым сейчас финансовое положение не позволяет уехать на отдых или закатить шумную вечеринку. А также – те, кто находится на самоизоляции. Помните, как говорил Гончарук: смотри в оба. То, что сейчас курс меньше, означает, что оливье в следующем году на новогоднем столе не будет дороже, чем в этом», - говорит она.

Но так ли это? Во сколько в этом году украинцу обойдётся новогодний стол? Как не переплатить за угощение?

Судя по общим тенденциям, предпосылок для подорожания новогоднего стола нет. По крайней мере, так утверждает экономический эксперт Олег Пензин. Борщевой набор стал дешевле на 15-20 процентов. Говядина – немного дороже. Свинина стоит столько же, сколько год назад, а курятина – даже меньше. А если цены будут расти, люди просто перестанут покупать. Поэтому, считает Пензин, существенного подорожания к Новому Году ждать не стоит.

А в Институте аграрной экономики подчитали, что цена праздничного стола немного выросла – на 5,3 процента. Если год назад средний новогодний стол на семью из четырёх человек стоил 1 620 гривен, то сейчас – 1 706. Однако, по мнению Котенковой, реальная сумма – больше.

«Если мы берём обычную семью из четырёх человек, на столе должно быть больше сладкого, мандаринов, апельсинов. Кто-то, конечно, может воспользоваться дешёвой водкой или шампанским, но многие поставят на стол напиток подороже. Так что люди будут выкладывать за празднование тысяч пять», - полагает ведущая.

Эксперты соглашаются в том, что торговые сети обязательно будут устраивать акции и распродажи, чтобы сбыть продукцию, накопившуюся на складах из-за низкого спроса. А спрос упал, потому что народ стал беднее.

Котенкова полагает, что в этом году средний украинский новогодний стол не будет беднее по разнообразию, чем год назад. Однако продуктов вряд ли будет столько, чтобы потом неделю доедать их.

Ранее она поинтересовалась перспективами вакцинации.

Также Котенкова рассмотрела прогнозы курса доллара в новом году.