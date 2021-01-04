Как и в каком обществе мы хотим жить в 2021 году? Над этим вопросом предлагает задуматься политический видеоблогер Сергей Корнак.

«Во что Украина превратилась за 29 лет своей независимости? Не буду говорить о плохом совке – это и так понятно. Посмотрим на независимую Украину. Рождается человек – для этого в роддоме нужно договариваться с врачами, с акушерами. Желательно иметь знакомых, иначе тебя встретят равнодушные рожи, которые ко всему относятся наплевательски. Родился ребёнок – мы ходим, выбиваем справки и пособия, унижаемся перед уродами, которые окружают нас со всех сторон», - говорит он.

Ребёнок растет – и в детском саду и в школе повторяется та же картина. Снова поиски знакомых, взятки, унижение… Плюс постоянная сдача денег на ремонт, на подарки учителям и много ещё на что. А дальше институт – и там опять всё по новой. Так проходит вся жизнь с самого рождения.

Почему? Потому что мы всегда стараемся договориться с, как резко выразился Корнак, этими ублюдками, которые решают за нас, как нам жить.

«Вот ты выучился, нужна работа. Все хотят на стабильное госпредприятие. А что такое госслужба, кто там пробивается наверх? Все мы сталкивались с этими конторами, департаментами и министерствами. Там работают уроды, которые получили свои должности благодаря либо связям, либо взяткам. По-другому у нас не пробьёшься», - продолжает рассказ блогер.

По его мнению, мы живём среди уродов и людей, причём каждый из нас является и тем, и другим. Мы ломаем свою гордость, свою природу, приспосабливаемся к этой системе, прогибаемся под неё – и становимся потихоньку уродами. Это та самая история, которую Зеленский рассказывал в «Слуге народа» - о том, как украинец превращается в хохла. Правда, теперь он и сам превратился в такого же гнусного хохла, который уже не замечает людей и всех считает быдлом.

«Есть демократические страны, где всё решает народ – и есть страны вроде нашей, где всем правит ублюдок, залезший на престол. Нам важно в этом году не ошибиться и сделать правильный, демократический выбор», - подытожил Корнак.

В конце прошлого года он предложил новый алгоритм выбора власти.

Также Корнак призвал украинцев голосовать не сердцем, а разумом.