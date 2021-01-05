В Австралии умер легендарный тренер Боб Бретт, который воспитал не одного чемпиона мира

Бретт причастен к одной из самых знаковых страниц в истории украинского тенниса. Именно австралиец был тренером Андрея Медведева, когда тот в 1999 году дошел до финала на Ролан Гаррос, но драматично проиграв Андре Агасси.

Бобу Бретту было 67 лет. На протяжении последних лет спортсмен боролся с раком, но болезнь оказалась сильнее, сообщает ATPTour.com.

За время карьеры, которая длилась 46 лет, он поработал с такими звездами, как Борис Беккер (18 титулов, включая Wimbledon и US Open в 1989-м), Горан Иванишевич (17 финалов, включая два на Wimbledon в 1992-м и 1994-м), Марин Чилич (вместе прошли путь от юниоров до 9-го места в мировом рейтинге).

Он был удостоен награды Тима Гулликсона 2020 года на церемонии награждения в конце сезона. За более чем три с половиной десятилетия карьеры 67-летний австралиец, который также работал со многими национальными теннисными ассоциациями, был единогласно выбран вторым обладателем этой награды в истории тенниса.

Лауреат этой награды олицетворяет выдающееся мастерство, лидерство, уважение и настоящую любовь к теннису и тренерскому искусству.

Эта награда, названная в честь покойного Тима Галликсона, представляет человека, вдохновившего поколения молодых игроков и коллег-тренеров развивать теннис.

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