На днях Роскосмос в Твиттере опубликовал поздравление со 114-летием со дня рождения отца космонавтики Сергея Королёва. В ответ Владимир Зеленский назвал Королёва «великим украинским учёным».

Ситуацию в программе «НеДобрый Вечер» комментирует Игорь Лесев.

«Космос сегодня, друзья, американский и китайский. Но что Рогозин умеет делать отлично – это профессионально надувать щеки. Ребята грамотно пилят бабло. Создают иллюзию активной работы. Это вам не пародия с вашей жалкой «большой стройкой»», - говорит он.

По словам Лесева, как раз поздравлять с годовщиной рождения Королёва – это как раз и есть работа Роскосмоса.

Но тут на этот твит откликнулся Илон Маск, назвав Королёва «великолепным». И на этот отклик – а вовсе не на само поздравление – ответил Владимир Зеленский. По его мнению, Королёва можно назвать «великим украинским учёным», поскольку он родился в Житомире. При этом никто не вспоминает, что в 1907 году Житомир принадлежал Российской империи. В Украине помнят, что Королёв сидел в ГУЛаге – но не помнят, что уже после этого он вступил в КПСС. А то, что он какие-то там ракеты создавал – ну кому это интересно?

Когда о таком пишут рядовые пользователи Сети – это не то чтобы хорошо, но терпимо. Но тут к делу подключился Зеленский.

Мало того, что он объявил Королёва украинцем – он ещё и пригласил Илона Маска посетить музей Королёва в Житомире. Хотя сейчас он остаётся таким же провинциальным украинским музеем, каким был в 1980-е годы.

Лесев считает: Роскосмос – это пародия, но украинское «Державне космичне агентство» даже на пародию не тянет. О нём просто никто ничего не знает.

«Королев не русский, не украинский и даже не советский. Он наш для всех, кто устремлен в космос. А всем остальным тот космос и нахрен не упал. Все остальные – это мелкие спекулянты, которые пытаются примазаться к имени уникального человека», - резюмирует Игорь Лесев.

Ранее он резко высказался по адресу Олега Сенцова.

Также Лесев рассказал, почему украинской власти нечем гордиться.