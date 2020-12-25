Український режисер Олег Сенцов, колишній в'язень Кремля, оскандалився своєю заявою з приводу похорону мера Харкова Геннадія Кернеса

У новому випуску програми "НеДобрий вечір" її ведучий Ігор Лесєв розгромив Сенцова за необачне висловлювання, розвінчавши його горде звання "героя України" і розкривши глядачам правду на його режисерське минуле.

"Дуже хотілося б, щоб похорон Кернеса були остаточними похоронами совка в нашій країні, але для цього потрібно ще багато похорон", - саме так прокоментував трагедію в своєму Фейсбук Сенцов.

"Ось дивіться. Ховають людину. Ось навіть без епітетів - більше 100 тисяч людей прийшли до його труни. Зима, корона, робочий день – а люди просто стояли в черзі, щоб підійти до труни. І тут шматок го*на міркує про совок...", - прокоментував ситуацію Лесєв.

Блогер порівняв режисера з головним героєм казкової повісті "Крихітка Цахес".

"Історія Сенцова - це чистої води історія про Крихітку Цахес. Потворного тілом і душею карлика перетворили на режисера. Оголосили в'язнем совісті і нарекли героєм країни. А це всього лише душевна і моральна нікчемність. Жалюгідний злісний невдаха, який нічого не вміє і нічого ніколи не зможе. У мішку зі сміттям більше цінності, ніж у Сенцові", - підсумував Лесєв.

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