Приведут ли акции протеста, которые сейчас идут по всей Украине, к каким-то практическим результатам?

На этот вопрос в программе «Что дальше» на канале «Знай24» отвечает политический эксперт, анархист Михаил Чаплыга.

«Многие спрашивают: почему эти акции не массовые? Да, сейчас люди в основном выходят потому, что их призывают политические силы. И это правильно. У всякого движения должна быть какая-то организационная составляющая. Роль партий, собственно, в том и состоит, чтобы быть организаторами. Нет ничего плохого в том, что оппозиционные партии через своих местных депутатов организовывают людей на протесты», - говорит он.

Налицо нормальная демократическая процедура, тем более что власть сама дала повод для протеста. Кто мешает сторонникам президента выходить на свои митинги?

Однако Чаплыга предлагает для примера рассмотреть два общества: счастливое и несчастливое. Говорят, что все счастливые люди счастливы одинаково – но если приглядеться, то видно, что повод для счастья у каждого свой, хотя само оно действительно одинаково. В несчастливом обществе поводы тоже могут быть разными, а могут и одинаковыми – например, то же повышение тарифов. Но все будут несчастны по-разному.

«Счастливое общество – единое, несчастное – атомизированное. Каждый в своём маленьком мире, каждый старается быть сам за себя. Поэтому и протесты, и революции бывают только в счастливых обществах. Но уровень счастья – это не количество денег в кармане. Украинское общество – глубоко несчастливое, оно атомизировано. В таких обществах не выходят на протесты – каждый несчастен по-своему», - утверждает эксперт.

По его мнению, здесь нужна направляющая сила. Но это вовсе не значит, что люди довольны тарифами. Просто нет толчка, нет организующей силы.

«Но недовольство растёт, и сейчас рейтинг «слуг народа» – десять процентов. Извините, но это не рейтинг», - отмечает Чаплыга.

Ранее, как сообщает Politeka, он назвал средство спасения для национальной экономики.

Также Чаплыга прокомментировал возможность возвращения Донбасса