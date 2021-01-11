Українці на межі через постійне зростання тарифів, що може призвести до нової революції

За даними Державної служби статистики України, станом на початок 2021 року заборгованість українців по комуналці перевищила 60 млрд грн. І ця заборгованість буде лише зростати з часом.

Як повідомляє Politeka.net, таку думку озвучив політичний експерт Михайло Чаплига в ефірі Politeka.On-line (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

На його думку, зростання тарифів і жорсткі покарання неплатників можуть змусити українців вийти на протести і почати нову революцію

"Через це почнеться жорстка реструктуризація з покараннями неплатників по комуналці. А це може стати тією іскрою, яка запалить вогонь революції. Щоправда українці не ходять на Майдани через тарифи. Але якщо хтось із експертів донесе їм, що тарифна політика не знаходиться в руках української влади, а знаходиться в зовнішньому управлінні, тоді справа зрушиться з мертвої точки",-вважає Чаплига.





Експерт додав, що Україні потрібно повернути незалежність і самим управляти всіма процесами, а не чекати наказів від європейських партнерів. Тільки в цьому випадку можна буде знизити тарифи, збільшити видобуток газу, зберегти атомну енергетику, розвивати гідроенергетику і захищати українську промисловість.

"Я вже бачу, що корінь зла-зовнішнє управління, розуміється багатьма українцями. Коли відбудеться революція дуже складно сказати, адже соціальні процеси непередбачені. Але те, що люди на межі, це точно", - резюмував Чаплига.

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