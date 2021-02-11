Закупки продуктов питания для тюрем происходят через определенные прокладки и Министерство юстиции, а не напрямую между начальником колонии и продавцом

Об этом в эфире «Диалогов с Макаренко» рассказал бывший глава пенитенциарной службы Сергей Старенький.

«Были определенные моменты, когда пытались спустить эту обязанность на места, в колонии, но потом быстро поняли, что с этого невозможно собрать определенную ренту и вернули все назад», - говорит он.

Но, по его словам, начальник колонии лучше знает, какие продукты в его учреждение надо закупать.

«Начальника колонии называют «хозяин». Потому что на нем лежит основная обязанность обеспечения правильной организации всего: жизнь, питание, здоровье не только заключенных, но и сотрудников. Кто лучше знает, какие продукты и по какой цене в рамках какого-то бюджета надо закупить именно для этой колонии именно в этом регионе? Этот хозяин, который на месте, или какой-то госслужащий, который сидит в Киеве? Ответ очевиден», - сказал Старенький.

Он подчеркнул, что такие большие объемы продуктов, которые нужны для всех колоний Украины, невозможно закупить у одного поставщика. Поэтому посредники закупают продукты по частям у разных поставщиков, зарабатывая на этом.

«Когда я был начальником СИЗО, я помню, что мы на сезон заготавливали 200 тонн картошки. А для всей системы – посчитайте – 200 тонн умножить где-то на 100. Это 20 миллионов тонн. Какое фермерское хозяйство для участия в тендере сможет собрать 20 миллионов тонн картошки? Конечно, не сможет. Это делают посредники, которые у мелких фермеров покупают по 5, 10, 20 тонн. Соответственно, посредники зарабатывают на этом», - заявил экс-начальник СИЗО.

Старенький раскритиковал систему закупки продуктов централизовано в одном месте на одной тендерной процедуре. Это приводит к тому, что родственникам заключенных приходится обеспечивать их питанием.«Сама идея закупки продуктов централизовано по всей Украине в одном только месте на одной тендерной процедуре – это воровство. А дальше это превращается во вредительство, потому что возникает соблазн списать эту картошку, а заключенному в котел не положить. А начальник колонии за это ответственности не несет. В результате страдают заключенные и их родственники, которые должны приносить им еду. Эти бабушки везут своему сыну сало, которое они купили на базаре», - отметил он.

По данным бывшего начальника колонии, около 15% бюджета Лукьяновского рынка – это лукьяновская тюрьма. Потому что там покупают продукты, которые передают заключенным.

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