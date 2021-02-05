Институты – это такая устойчивая очень, мощная и устойчивая структура, с которой мы рождаемся и уходим. Такое мнение в эфире программы «Романенко. Беседы» высказал культуролог Владимир Шимальский.

«Я разделяю институты на два лагеря. На формальные и неформальные. Формальными являются всем известные базальные институции – государственный аппарат, армия, школа, тюрьмы, семья. Конституция, кстати, право, если оно существует в стране», - заявил он.

По словам культуролога, эти институты являются формальными, они образованы в результате давнишних норм договоренностей, которые продолжают действовать даже на протяжении столетий после своего исчезновения.

«Института нет, если нет санкций за невыполнения этих норм. Почему у нас нет института государства? Потому что санкций за воровство, идиотизм, который принимает власть, никаких нет», - резюмирует Шимальский.

Напомним, Politeka сообщала, что Илья Кенигштейн заявил, что Украина стремится копировать другие страны вместо того, чтобы давать им пример.

Также ранее Котенкова заявила, что не субсидии унижают людей, а бедность.