Институты – это такая устойчивая очень, мощная и устойчивая структура, с которой мы рождаемся и уходим. Такое мнение в эфире программы «Романенко. Беседы» высказал культуролог Владимир Шимальский.
«Я разделяю институты на два лагеря. На формальные и неформальные. Формальными являются всем известные базальные институции – государственный аппарат, армия, школа, тюрьмы, семья. Конституция, кстати, право, если оно существует в стране», - заявил он.
По словам культуролога, эти институты являются формальными, они образованы в результате давнишних норм договоренностей, которые продолжают действовать даже на протяжении столетий после своего исчезновения.
«Института нет, если нет санкций за невыполнения этих норм. Почему у нас нет института государства? Потому что санкций за воровство, идиотизм, который принимает власть, никаких нет», - резюмирует Шимальский.
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