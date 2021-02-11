Можно ли построить современный европейский пункт пропуска на границе и сколько он будет стоить?

Об этом в программе «Диалоги с Макаренко» рассказывает бывший глава Государственной пенитенциарной службы Сергей Старенький.

«Были и расчёты, и предложения. Но это как в анекдоте: «Абрам, сколько будет 2+2? – А мы продаём или покупаем?». Всё зависит от того, кто считает. Если считает Минюст, то это будут огромные суммы. Но мы ориентируемся на то, что уже построено – сколько это стоит, и как строят у соседей. Женский корпус на территории Лукьяновского СИЗО на четверть финансировался швейцарской стороной и на три четверть украинской. Этот корпус стоил чуть меньше четырёх миллионов долларов», - рассказывает гость программы.

При этом Россия, Польша и Казахстан строили новые тюрьмы для разных целей, на примере которых можно рассчитать: новое заведение на две тысячи человек стоит 50-70 миллионов долларов.

«Это не такие уж огромные деньги. Если речь идёт о таможенном пункте пропуска, то можно уложиться в эту цифру», - заключает Сергей Старенький.

Ранее, как сообщает Politeka, он прокомментировал бунт заключённых в колонии Кропивницкого.

Также Старенький объяснил бунт в одесской колонии.