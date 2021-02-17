Разработки украинцев используют в Tesla, Google и Samsung, но они никогда об этом сами не расскажут. Так в эфире программы «Романенко. Беседы» Владимир Бандура, глава Innolytics Group, а также рассказал о рейтинге ТОП 100 патентов украинских изобретателей для глобальных компаний.

Он рассказывает, что наши авторы за границей прошли очень тщательную экспертизу для того, чтобы получить патент – монопольное право эксплуатировать свою разработку. Они получили их в странах с очень сильными патентными офисами (США, Корея, Китай, многие европейские страны), что свидетельствует о ценности этих инноваций.

«Мы вывели таких 5 тысяч патентов наших авторов за границей. Единственное, что их связывает с Украиной в большинстве случаев — это то, что там есть один из украинских авторов у этой разработки. Из этих 5 тысяч, мы оценили их с помощью специальных алгоритмов в деньгах, выбрали самые ценные 100 и представили этот результат в таком удобном интерактивном виде», - рассказывает Бандура о рейтинге Innolytics Group.

Он говорит, что автором патента называется только человек, который сыграл важную роль в создании разработки. Это не похоже, например, на монографии, где может быть 100 авторов, обычно у патента 1-5 авторов максимум. Но при этом, специфика этого рынка такова, что даже о разработчиках из рейтинга топ-100, которые работают с топовыми корпорациями, мы практически ничего не знаем и, если бы не ценность патента, о существовании этих людей мы бы и не узнали.

«Наши люди работают с топовыми мировыми корпорациями: Samsung, Sony, Merck, Bayer и так далее, наши разработки используются в автомобилях Tesla, например, и наши алгоритмы используют Google, Samsung - то есть наши разработки действительно конкурентны и они приносят большую пользу», - рассказывает Бандура.

Он говорит, что нет ничего зазорного в том, что украинские разработчики работают на западных капиталистов, ведь они создают действительно ценные инновации для крупных компаний, развивая технологии и принося пользу.

«По сферам это микроэлектроника - разные датчики сенсоры и так далее, алгоритмы обработки видео, кибербезопасности, платежей, биотехнологии, и в механической инженерии разработки», - отмечает аналитик.

Бандура также обращает внимание, что когда работает маркетинг и рассказывают о каком-то новом стартапе, мы получаем много громких слов, но, когда смотрим конкретно - часто это слеплено с каких-либо китайских компонентов и новизны никакой не представляет. В отличие от этого разработки — это достаточно конкретные новые техничные вещи.

«Например, тачскрин Tesla – это наших разработчиков. Но они, скорее всего, тебе даже не скажут это сами. Потому что они не хотят разглашать своих клиентов, разглашать партнеров и так далее. То есть ты можешь найти, где работают больше сотни инженеров и делают классные вещи, по которым стоят десятки миллионов долларов патент, только по рейтингу нашему», - говорит эксперт.

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