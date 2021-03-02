Можно ли в Украине оцифровать процессы отслеживания медикаментов и электронные рецепты?

На этот вопрос в программе «Субъективно с Яникой Мерило» отвечает топ-менеджер, бывший руководитель Carlsberg Ukraine и «Киевстар» Пётр Чернышов.

«Украинская фармацевтическая отрасль сейчас находится только в самом начале процесса диджитализации. Мы надеемся, что она пройдёт этот путь до конца. Нельзя сказать, что во всех цивилизованных западных странах эта отрасль далеко ушла от нашего положения. Дело в том, что там тоже и встречаются бумажные рецепты, и люди по-разному ходят к врачам. Есть страны, которые добились на этом пути огромного успеха – например, Израиль, который сейчас показывает всему миру пример вакцинации», - говорит эксперт.

По его мнению, одна из причин такого успеха этой ближневосточной страны – как раз то, что там оцифрованы все граждане, и на каждого есть цифровой реестр, где указана вся его медицинская история. Каждому очень легко назначить прививку, а затем и вторую.

В Украине, наверное, тоже когда-то это станет реальностью, но пока до этого далеко, отмечает гость программы.

«Если говорить о цифровом рецепте – то это необходимо. Вопрос не в том, хорошо это или плохо, вопрос в том – когда. На самом деле, вопросов там очень много, начиная с хранения данных. Ведь мы понимаем: если в Украине что-то делают цифровым, то велика вероятность, что этой базой данных потом где-то станут торговать. Здесь есть свои специфические проблемы», - отмечает Пётр Чернышов.

Ранее Politeka сообщала о достижениях Госэкоинспекции в деле диджитализации.

Также эксперт опроверг распространённое опасение в этой области.



