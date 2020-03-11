Діджиталізація викликає побоювання в деяких українців, однак це абсолютно безпідставно

Про це в студії Politeka Online заявив людина року 2019 Владислав Савченко, і пояснив чому. (Щоб подивитися відео – проскролльте вниз)

«Великі кроки зроблені саме в систематизації даних, тому ще завжди виникають питання: безпечно, небезпечно. Але чомусь рік тому цього ніхто не запитував, а вся ця інформація в держави була. Тобто нічого не змінилося, додаток відображає дані, які вже були в держави», - сказав Савченко.

Він додав, що діджиталізація допомоще в майбутньому значно економити час, та отримувати послуги швидше.

«Діджиталізація – це все, що пов’язано з діяльністю в інтернеті, з кодингом, з цифровізацією даних. Це перенос з матеріальних носіїв на електронні носії. Це дуже добре, бо це скорочення часу. Спочатку це колосальний час займає, але потім пошук, систематизація, бази даних… Дуже легко швидко і ніякої бюрократії. Як отримати якусь довідку, щось у реєстрі шукають три тижні, а потім кажуть, що не знайшли», - зазначив Савченко.

Нагадаємо, стали відомі деталі впровадження в Україні електронних паспортів.

Зокрема, українцям представили відразу кілька варіантів дизайну електронного паспорта громадянина для смартфона.

Головними даними електронного паспорта є ПІБ, фото і номер документа, а саме посвідчення особи можна буде перевірити за QR-кодом.

Можливість отримати в мобільний додаток цифровий документ зможуть власники закордонного паспорта та ID-карти.

Нагадаємо, в українців масово забирають паспорти прямо на вулиці, гримить скандал.

Як повідомляла Politeka, українці назавжди позбудуться від паперових паспортів: що зміниться і коли видадуть нові документи.

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