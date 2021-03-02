Украинские должностные лица «отбывают номер» на своих должностях. Об этом заявил основатель Киевской школы государственного управления Виктор Андрусив в эфире программы «Романенко. Беседы» и рассказал, что Украине критически не хватает амбициозных лидеров в государственном управлении.

Он рассказал, что очень остро испытывает негативный для украинского государственного управления момент - колоссальный кризис лидерства в стране.

«Председатель ОТГ — это человек, который просто выиграл выборы, начальник департамента или министр — это просто люди, которые сидят в кресле. Это не люди, которые говорят: «Да, я сделаю вот так». А лидерство — это о том, что у тебя есть амбиции сделать что-то, добиться чего-то, показать, войти в историю», - рассказывает эксперт.

Он считает, что в Украине люди, грубо говоря, «отбывают номер»: они сидят на своих креслах, на своих должностях и зарабатывают, но у них нет настоящих порывов реализоваться и осуществить некий прорыв.

«Амбиций нету. Когда у тебя есть амбиция войти в историю, например, закончить этот мост на Троещину — вот это способ войти в историю. А этих амбиций нету, чего-то добиться, куда прорваться», - говорит Андрусив.

Он отмечает, что если мы не начнем это развивать и не начнем объяснять людям, что они должны быть активными в том, чего они хотят достичь, тогда не будет эффективности в управлении и не будет изменений и результатов.

«Если ты убежден, что то, что ты хочешь сделать будет правильным, бейся до конца за это. Нам нужна энергия этих средних звеньев», - резюмирует Андрусив.

Ранее Politeka сообщала, что Андусив рассказал о психотипе людей, которые участвуют в протестах.

Напомним, Павленко заявил, что руководство АРМА не поддерживает методы бывших чиновников.