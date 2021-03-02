Віктор Андрусів, засновник Київської школи державного управління розповів в ефірі програми «Романенко. Бесіди», що характерно для людей, які беруть участь у акціях на Банковій.

Він вважає, що люди, присутні на протестах на Банковій – це уособлення українського Фейсбуку і називає їх київським «фейсбуківським» класом.

«Відразу скажу, я не просто людина, яка може багато говорити про протести я людина яка організувала сотні протестів. І от людей, яких я бачу, я всіх їх дуже добре знаю, я з ними виріс, я розумію їх емоцію. Цей клас завжди показує свою мізерну роль на виборах», - розповідає Андрусів.

Андрусів зазначив, що в організації протестів бере участь Роман Сініцин, політтехнолог партії «Голос» на місцевих виборах. Проте тут він виступає не в ролі політичного учасника, а просто як обурений ситуацією чоловік.

«Суть в тому, що це я трактую, як якусь таку індульгенцію. Ти обурився, ти не знаєш, що робити - ну піди сходи на Банкову», - каже Андрусів.

За його словами, це схоже на розрахунок з самим собою. Людина, яка розчарована чи обурена ситуацією, має змогу висловити своє незадоволення, піти на протест, прокричати свою вимогу чи думку і це все дає відчуття участі у вирішенні ситуації.

«Так, в принципі, ти щось зробив, ти не стояв осторонь. А з іншого боку, ти далі вертаєшся в своє нормальне життя, працюєш, заробляєш, у тебе є свої життєві клопоти і все. І чекаєш, поки хтось інший не організує щось більше і якось не вирішить ситуацію»», - заявляє Андрусів.

На його думку, це все свідчить про один психотип людей. Вони діють за такою схемою і постійно виходять на протести, проте надалі вони не організовуються в щось більше і не беруть участі в реальному розв’язанні ситуації.

Нагадаємо, раніше Охотін заявив, що якщо протести будуть продовжуватися, може відбутися заміна в Кабміні.

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