Віктор Андрусів, засновник Київської школи державного управління розповів в ефірі програми «Романенко. Бесіди», що характерно для людей, які беруть участь у акціях на Банковій.
Він вважає, що люди, присутні на протестах на Банковій – це уособлення українського Фейсбуку і називає їх київським «фейсбуківським» класом.
«Відразу скажу, я не просто людина, яка може багато говорити про протести я людина яка організувала сотні протестів. І от людей, яких я бачу, я всіх їх дуже добре знаю, я з ними виріс, я розумію їх емоцію. Цей клас завжди показує свою мізерну роль на виборах», - розповідає Андрусів.
Андрусів зазначив, що в організації протестів бере участь Роман Сініцин, політтехнолог партії «Голос» на місцевих виборах. Проте тут він виступає не в ролі політичного учасника, а просто як обурений ситуацією чоловік.
«Суть в тому, що це я трактую, як якусь таку індульгенцію. Ти обурився, ти не знаєш, що робити - ну піди сходи на Банкову», - каже Андрусів.
Скуйовджена Лорак викликала подив зовнішністю в реальному житті, різниця величезна: "Зварювальник"
Скандал вибухнув на "Голосі країни" через нову підопічну Монатіка: "Не справедливо, коли приходять ось такі..."
Підопічна Потапа Андраде була нажахана від переїзду в Україну: "Жити в країні, в якій є..."
Драма зі сльозами розігралася між Винником і його "колишньою дівчиною" на Голосі країни: "Тримався як міг"
Крутоголов з "Дизель Шоу" видав ганебну правду про "Квартал 95", почалося цькування: "Втратив багато друзів і..."
За його словами, це схоже на розрахунок з самим собою. Людина, яка розчарована чи обурена ситуацією, має змогу висловити своє незадоволення, піти на протест, прокричати свою вимогу чи думку і це все дає відчуття участі у вирішенні ситуації.
«Так, в принципі, ти щось зробив, ти не стояв осторонь. А з іншого боку, ти далі вертаєшся в своє нормальне життя, працюєш, заробляєш, у тебе є свої життєві клопоти і все. І чекаєш, поки хтось інший не організує щось більше і якось не вирішить ситуацію»», - заявляє Андрусів.
На його думку, це все свідчить про один психотип людей. Вони діють за такою схемою і постійно виходять на протести, проте надалі вони не організовуються в щось більше і не беруть участі в реальному розв’язанні ситуації.
Нагадаємо, раніше Охотін заявив, що якщо протести будуть продовжуватися, може відбутися заміна в Кабміні.
Раніше Politeka повідомляла, що Длигач висловився про справу Стерненка.