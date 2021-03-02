С 2014 года на оккупированной территории как участник террористической группировки с позывным «Юрист» действует Александр Быкадоров. Депутат так называемого «правительства» позже переквалифицировался в персонального охранника лидера боевиков Александра Захарченко и начал заниматься инсценировкой покушений.

Об инсценированных покушениях боевиков, в которых обвиняют Украину, в программе «Политика наизнанку» рассказывает военный эксперт Дмитрий Снегирев.

«За время пребывания Быкадорова телохранителем Захарченко инсценируется ряд покушений», - отмечает Снегирев. В частности, он имеет в виду якобы ранения под Дебальцево главаря террористов.

Но интереснее ситуация, которая произошла 9 мая 2018. После взрыва на территории района Саур-Могилы во время передвижения персонального кортежа сам Александр Захарченко не пострадал и жертв не было. Объяснили это тем, что взрывное устройство было самодельным, а его мощность - достаточно низкой.

«Очень интересный факт: личный охранник Быкадоров в момент покушения был не с ним», - отмечает Снегирев.

«Его отсутствие объяснили выполнением специальных депутатских поручений. «Как и в момент подрыва «Дуримара» 15 февраля в Горловке», - добавляет он.

Распространение этой информации, как отмечает военный эксперт, не дало так называемому правительству «ДНР» возможности обвинить Украину в псевдоподготовке терактов.

Снегирев также приводит интересный факт: авторство фейка, согласно которому военные ВСУ получат землю на Донбассе и каждый по 2 раба из населения, принадлежит отцу «Юриста».

Напоминаем, Снегирев рассказывает о работе украинского разведсообщества на оккупированных территориях.

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