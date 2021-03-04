Воспоминаниями о начале своей актерской карьеры и о встрече с автором гимна СССР поделился Петр Мага, известный украинский актер, сценарист и режиссер, а также руководитель киевского театра «Личности». Разговор в программе «Диалоги с Макаренко» касалась влияния пандемии на состояние украинской культуры.

«Это очень забавная история, как я забрался на сцену», - делится воспоминаниями гость программы.

Он рассказывает, что время для репетиции в клубе города Чоп найти было трудно, ведь помещение постоянно кто-то занимал. Петр Мага любил петь в детском хоре, но сольную карьеру не начал из-за хрипоты в голосе. «Этот юный уголовник петь не будет», - вспоминает он реакцию своего руководителя.

Актерская карьера 5-летнего Маги началась в день празднования годовщины соединения с Россией. «Я вырос в репрессированной семье и все, что было связано с коммунистической партией, у бабы вызвало "легкий скрежет зубовный"», - признается он. Так, со своей критикой песни он вылез на сцену к женскому хору. Тогда Петр по просьбе руководителя спел хорошую, по его мнению, песню - словацкий гимн с переработанными ради своей безопасности словами.

На следующем концерте Петр Мага читал со сцены стихи о хунте и о Чили. «Я думал, что это что-то страшное и нес эту хрень со сцены. С того момента, как я забрался туда, никто не может меня спихнуть», - вспоминает он.

В то же время мать будущего актера надеялась, что сын станет кагебистом. «Они всегда хорошо одеты, хорошо пахнут, имеют машины и не пьют», - пересказывает Мага ее слова. Следовательно, ее выбор основывался на том, что их считали престижными.

Тем не менее, двулетний труд в локомотивном депо дал понять Петру Маге, что его судьба - на сцене. Тогда он встретился с Сергеем Михалковым, автором гимна СССР и детским поэтом. Именно он, посоветовав Маге вступить в театральный, помог ему сделать правильный выбор. С тех пор будущий артист держал четкий курс на актерскую карьеру.

«Я был единственным, кто покупал журнал "Театр" и газету "Театральная жизнь" в нашем городе. Отец говорил, что на эти деньги бутылку вина можно купить », - вспоминает он напоследок.

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