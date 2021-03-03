Карантинні заходи, прийняті в Україні за останні місяці, можна поставити міністру охорони здоров'я Максиму Степанову і його заступнику Віктору Ляшку не тільки в заслугу

Свою думку з цього приводу в програмі «Що далі?» на каналі «Знай 24» висловлює український плавець, срібний призер Олімпіади в Сіднеї, чемпіон світу, чемпіон Європи, чотириразовий володар Кубка світу з плавання Денис Силантьєв.

«На жаль, в Україні ми завжди чекаємо грому з неба, щоб прийняти правильні та потрібні кадрові рішення», - робить висновок Денис Силантьєв.

Раніше, як повідомляє Politeka, він дав пораду боксерові Олександру Усику.

Також Силантьєв висловився з приводу свого помічника.

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