Дилетантизм власти приведет к разрушению страны изнутри. Так в программе «Диалоги с Макаренко» заявил Петр Мага, известный украинский телеведущий и актер, а также руководитель киевского театра «Личности».

В разговоре с Петром Магой поднималась не только тема культуры общества, но и связанные с ней государственные проблемы социального и политического характера.

Так, художник рассказывает о случае, когда никто в Министерстве культуры и туризма не узнал Александра Злотника, известного украинского композитора.

«Человек пришел в Министерство культуры и ее там не узнали! Это смертный приговор», - возмущается Петр Мага культурным уровнем государственных чиновников. Он утверждает, что невежество рано или поздно будет иметь свои негативные последствия, а потому с ним нужно бороться уже сейчас.

Петр Мага считает, что общество деградирует в культурном плане. «Я ненавижу фразу "Воспринимайте меня таким, какой я есть"», - утверждает гость программы. О себе же он говорит как о человеке, для которого самосовершенствование всегда было на первом плане. Поэтому встречи с теми, кто не стесняется своей неосведомленности, на самом деле пугают его.

«Очень просто играть Шекспира на двух стульчиках и говорить, что это - новаторство. У нас же был вариант, когда в одном из театров Гамлет сидел на унитазе и читал монолог «Быть ​​или не быть», - делится Мага своими впечатлениями.

Напоминаем, Петр Мага рассказывает, почему украинская актерская школа отмирает.

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