Голова Українського інституту національної пам’яті Антон Дробович у програмі «Что дальше» на каналі «Знай24» розповів, які проєкти готує УІНП.

«Ми випустимо ще хороші ролики про історію ХХ століття. Хороший випустимо історичний проект для школи, який допоможе підготуватися до ЗНО і принагідно відновлювати важливі моменти з історичної пам’яті України», - каже Дробович.

Також Інститут нацпам’яті планує представити звіт за 6 років декомунізації. У ньому буде інформація про проблеми та успіхи декомунізації в Україні та подальші кроки.

«Це дуже важливий буде документ, тому що для Східної Європи це буде безпрецедентний документ. Ми потім його перекладемо англійською, представимо в світі, проведемо експертні консультації, семінари, конференції в Україні, щоб показати, створимо інфографіку, щоб розказати про наш цей досвід. Щось вдалося, щось не вдалося, але досвід – це дуже цінно», - заявив Дробович.

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