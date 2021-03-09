Министерство здравоохранения превратилось в министерство по борьбе с коронавирусом, хотя у министра Максима Степанова есть для решения этих вопросов человеческий ресурс в виде главного санитарного врача Виктора Ляшко

Об этом сказал главный редактор интернет-издания “Trigger” Анатолий Якименко в программе “Романенко Беседы”.

"Степанов самоустранился от выполнения своих непосредственной функциональных обязанностей. Уже начали подмечать различные СМИ. И в кулуарах Министерство здравоохранения - Минздрав называют Министерством борьбы с коронавирусом. Потому что на самом деле министр Степанов - создается впечатление - больше ничем не занимается. Бесспорно, пандемия - это серьезный вызов. Мы должны этим вопросом заниматься... Но у Степанова для этого есть институциональные и человеческие ресурсы. Прежде всего - это главный государственный санитарный врач Ляшко. Он должен брать на себя много вопросов", - сказал Анатолий Якименко.

Он отметил, что вакцинами должно заниматься Государственное предприятие "Медзакупки Украины".

"Не нужно два-три раза выходить на брифинг министру, тратить на это время и рассказывать сколько заболело, сколько умерло. Это важная информация, но не только этим должен заниматься министр здравоохранения", - добавил Якименко.

По его словам, в 2020 году заработная плата в городских и областных стационарах была в 2-2,5 раза меньше, чем у семейных врачей.

Напомним, как сообщала Politeka, Силантьев отметил, что Министерство здравоохранения должен возглавлять профессионал.

Также Politeka сообщала, что Кучер рассказал, что в Украине уже работают электронные медицинские карты.