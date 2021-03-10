Конфликт общества и государства стал движущей силой, которая может изменить курс страны.

Об этом сказал политолог Андрей Ермолаев в эфире программы “Что дальше” на канале “Знай24”.

“Конфликт общества и государства стал… Перманентным. То есть, бесконечным. Он просто периодически затихает, но тем не менее, то, что в Украине часто политические решения либо требования изменения курса становятся возможными только в результате конфликта общества и государства в широком смысле и не важно кто что возглавляет - конфликт стал движущей силой. Не равновесие, не политические компромиссы, не политическая борьба по законам демократии, которая не отражается на обществе, а именно конфликт общества для отдельных, самых активных слоев с государством, и делает возможным какое-то проворачивание”, - сказал Андрей Ермолаев.

Он отметил, что это говорит о том, что мы находимся в кризисном штопоре и конфликт между обществом и государством стал постоянным и основной пружиной развития.

“Но дело в том, что так какое-то время можно жить, но так не может длиться бесконечно. Потому что этот конфликт становиться разрушительным не только для государства и политической системы, но и для общества в целом. Последние конфликты привели к тому, что целые части общества по разным причинам оказались вне государства. Здесь и сепаратизм, здесь и возможность гибридной войны. Такое конфликтное развитие очень расслабляет социальную систему, делает ее уязвимой для внешнего интереса, для вмешательства”, - добавил политолог.

Как сообщала Politeka , Ермолаев заявлял, что Украина живет в режиме конфликта, как способа развития .