Вскоре Украину ждут кардинальные изменения во внешней политике и в войне на Донбассе, и эти изменения будет внедрять не президент Владимир Зеленский, а глава офиса главы государства Андрей Ермак.

Об этом пишет Новости Украины — From-UA.

Журналист Андрей Яковенко пишет, что успешно отмывшись от коррупционных скандалов и победив своего главного врага – Андрея Богдана, Ермак смог «подмять» под себя весь государственный аппарат.

Автор статьи подчеркивает, что парламентское большинство «трещит по всем швам и растаскивается олигархическими группировками», поэтому были необходимы неотложные и решительные меры по спасению власти и всей команды Зеленского, за которые и взялся Ермак.

Он рассказывает, что для преодоления кризиса главой ОП на вооружение была взята стандартная стратегия «образовать атмосферу смертельной угрозы и канализировать общественное недовольство в поисках врага и борьбы с ним», которую он наполнил конкретным содержанием и приступил к реализации своего плана. И именно закрытие телевизионных каналов являются первыми ласточками плана Ермака.

Андрей Яковенко в своем материале пишет, что приближенные к главе ОП источники сообщают, что в плане предусматриваются следующие шаги:

«1. Максимально обострить ситуацию на Донбассе и через СМИ создать атмосферу неминуемой новой войны с Россией, предварительно ограничив возможности распространения альтернативной информации (смотри решение СНБО о санкциях и о блокировании 426 интернет-изданий).

2. Под прикрытием внешней угрозы перевести государство в чрезвычайное положение управления или даже ввести чрезвычайное положение.

3. В таком режиме легитимизировать закрытия неугодных СМИ, партий и движений под предлогом даже косвенного отрицания войны (смотри внесенный в Верховную Раду законопроект о борьбе с “коллаборационизмом”).

4. Под предлогом военной угрозы развернуть, наконец, борьбу с олигархами: национализировать энергетическую и коммунальную инфраструктуру с одновременным снижением тарифов на коммунальные услуги (подготовка к огосударствлению газовых сетей Дмитрия Фирташа уже начата), ввести государственное регулирование цен на товары первой необходимости (при неповиновении забрать в собственность активы крупных региональных бизнесменов и местных элит). Поддержка граждан и повышение рейтинга В. Зеленского – гарантированы.

5. Исключит даже возможность мирного урегулирования конфликта на Донбассе и реинтеграции разрушенных войной территорий. В подконтрольном информационном пространстве максимально дискредитировать их авторов, в том числе Петра Порошенко. Закончит войну возведением стены на линии соприкосновения (медиа проект “Стена Донбасса” уже запущен).

6. На внешнеполитическом контуре, переориентировавшись на политическую, военно-техническую и экономическую поддержку США и Турции, которые в отличие от “слишком компромиссных” Германии и Франции незаангажированные Минскими соглашениями и готовы действовать решительно. Турция нацелена на ослабление России, на усиление своего влияния в Черноморском регионе и заинтересована в возвращении Крыма Украине», - перечисляет журналист конкретные пункты, по которым в ближайшее время будет жить страна и добавляет, что «при реализации такого сценария Зеленский, вероятно, сможет доработать свой президентский срок, а на политическом небосклоне уже появляется фигура, способная формулировать необходимые решения и переводить их в практическую плоскость».



