В сентябре 2005 года украинское общество буквально взорвала пресс-конференция бывшего государственного секретаря Украины (по-нынешнему – главы Офиса президента) Александра Зинченко, который обвинил высшее руководство страны в коррупции. Именно тогда в обиход вошло выражение «люби друзи».

Об этом событии и о той роли, которую оно сыграло в жизни нашей страны, в программе «Культ личности» рассказывает историк и политолог Кость Бондаренко.

«Через несколько месяцев после того, как новая власть стала властью, после того, как спала эйфория, Александр Зинченко выступил с обвинениями: Пётр Порошенко покровительствует коррупции и сам замешан в ней. Были названы и другие имена, те самые «люби друзи». Разразился жесточайший скандал, которому предшествовала заочная перепалка Ющенко с журналистом «Украинской правды» Сергеем Лещенко, который рассказал о жизни сына президента», - напомнил Бондаренко.

Он заметил, что для Ющенко всегда было характерно слегка хамское поведение. В публичном общении он никогда не выбирал выражений. Но взорвалась именно эта ситуация. Многие заявляли, что за Зинченко стояла Юлия Тимошенко – а Зинченко в самом деле был близок к ней, как и к Ющенко.

«Ющенко убедили – и, скорее всего, именно «люби друзи» – в том, что Тимошенко у него за спиной готовила чуть ли не государственный переворот. Я думаю, что это вряд ли могло быть правдой – для подготовки переворота нужна поддержка силовиков», - говорит гость программы.

Ранее, как сообщает Politeka, Кость Бондаренко рассказывал о ближайшем окружении Виктора Ющенко.

Также он высказался о спичрайтерах украинских президентов.