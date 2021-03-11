Український політолог, історик Кость Бондаренко в програмі «Культ личности» заявив, що сумнівається в отруєнні Віктора Ющенка, але водночас підкреслює, що реальна загроза його життю була.

«Кілька днів фактично Віктору Ющенку було погано – піднімалася температура, озноб... До нього викликали різних лікарів і відвертих шарлатанів, намагалися і традиційними, і не традиційними методами лікувати. Але коли йому стало зовсім погано – його відправили в клініку «Рудольфінерхаус» (в Австрії, - ред.). Клініка не спеціалізується на отруєннях, клініка не спеціалізується на хворобах такого профілю. Чому саме туди – ніхто достеменно не знає», - говорить експерт.

За його словами, один із лікарів австрійської клініки заявив, що ніякого отруєння не було, після чого його змусили звільнитися.

«Версія, яка теж в той час тиражувалася, свідчила, що особисто Петро Порошенко в той час приїхав в клініку «Рудольфінерхаус» і пред'явив керівництву клініки нібито 2 варіанти: або ми подаємо до суду на клініку і клініка програла б цей позов, клініка б виплатила великі компенсації, оскільки вона займалася хворим не їхнього профілю, або ж клініка визнає факт отруєння», - розповів Бондаренко, підкресливши, що це всього лише гіпотеза.

Появу фігури Порошенка в цій історії політолог пояснив тим, що в той час він був найближчим соратником Ющенка.

«Соратниками Віктора Ющенка в той час були як раз Петро Порошенко, Олександр Зінченко, Олександр Третьяков, на дачу якого переселився потім Ющенко, щоб уникнути різних непередбачених обставин, Євген Червоненко, який очолював особисту охорону Ющенка. Це була особиста як би гвардія в той час Віктора Ющенка. Відповідно, було прийнято рішення оголосити про те, що «злочинний режим» отруїв Ющенка», - каже історик.

Експерт погодився, що соратники політика розуміли, що ця історія може спливти через багато років.

«Але справа в тому, що вони точно так само розуміли, що ця історія буде бездоказова з будь-якої точки зору. Можна було сказати, що його отруїли ртуттю, миш'яком, діоксином, чим завгодно. Можна було сказати про те, що йому підсипали спори сибірської виразки, ще що-небудь», - констатує Бондаренко.

На його думку, отруєння Віктора Ющенка ніколи не розкриють.

«Ми не можемо нічого стверджувати. Тому що може бути величезна кількість версій. Ці версії будуть використовуватися, напевно, ще десятиліттями або століттями. І ми остаточне рішення так і не знайдемо», - підсумував він.

Раніше Politeka повідомляла, що Бондаренко розповів про компроміс між Ющенком і Януковичем .