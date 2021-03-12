В эфире программы «Конституционная кухня» Геннадия Друзенко политик Тарас Стецькив заявил, что модель Конституционного суда не оправдала себя настолько, что он не уверен, имеет ли такая институция право на существование в Украине.

Друзенко со Стецкивым обсудили украинскую судебную систему, которая, по их мнению, является замкнутой коррумпированной кастой, независимой не только от других ветвей власти, но и от совести, закона и права. В частности, Стецькив рассказал о необходимости реформирования Конституционного Суда Украины.

«Это замкнутая каста, тем более, она тотально коррумпирована. Хочу сказать, что конструкция с Конституционным Судом, ну по крайней мере у меня есть такое убеждение, она себя не оправдывает. И Конституционный суд не заслужил того уровня доверия и того уровня легитимности, который бы мы хотели иметь», - считает политик.

Он говорит, что так происходило с самого начала, и вспомнил, что еще в 1996 году первый состав Конституционного суда и его первый председатель были навязаны Леонидом Кучмой. Более того, уже первые их решения были неправовыми и шокировали парламент.

«Я не знаю, что с этим делать, но мне кажется, что надо хорошо подумать, имеет ли такая институция, как Конституционный суд, имеет право на существование в украинском государстве, которая имеет сейчас 30-ю годовщину независимости», - заявил Стецькив.

Он объяснил, что трудно представить, каким образом можно восстановить доверие к суду, который на протяжении своей истории принял столько причудливых и откровенно неправовых решений.

Напомним, ранее Друзенко заявил, что не предоставлено никаких доказательств того, что Антоненко причастен к делу Шеремета.

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